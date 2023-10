Nowy smartfon Samsung już w Polsce. Ma spory akumulator i dobry ekran

Ekran ma przekątną 6,5 cala i pracuje w rozdzielczości FullHD+ 1080 × 2340 pikseli przy częstotliwości odświeżania do 120 Hz, natomiast co się rzuca w oczy, to całkiem duża dolna ramka. Samsung Galaxy M34 5G działa na identycznym co poprzednik procesorze Exynos 1280 z modemem 5G i ma do dyspozycji 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej przestrzeni na dane z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.