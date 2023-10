Oto nowy składany smartfon Honora. Jaki on piękny!

Jeśli chodzi o rynek składanych smartfonów, to jest kilka producentów, którzy oferują swoje propozycje poza rynkiem w Chinach. Przykładem jest Honor, który stosunkowo niedawno postanowił wrócić do Polski. Kolejnym urządzeniem producenta zmierzającym do Europy i naszego kraju jest Honor Magic V2 (którego dostępność planowana jest na 2024 rok). Natomiast nowy model składanego Vs 2 okaże się tańszą alternatywą dla tych, którzy nie potrzebują najmocniejszego procesora.