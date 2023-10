To będą najpotężniejsze smartfony Xiaomi. Premiera w tym miesiącu

Jeśli to się okaże prawdą, to Xiaomi 14 (Pro) będą pierwszymi smartfonami wyposażonymi w sztandarowy procesor Qualcomma na 2024 rok, czyli Snapdragon 8 Gen 3, zyskując miano najpotężniejszego smartfona z Androidem. Być może jest to związane z chęcią bycia pierwszym producentem, który wykorzysta ten układ na świecie - jak powszechnie wiadomo, w ubiegłym roku Xiaomi się to nie udało, ponieważ IQOO był pierwszą firmą z telefonem oferującym Snapdragon 8 Gen 2 na rynku.