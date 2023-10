Xiaomi 13 Pro już z Androidem 14. Oficjalna wersja najnowszego systemu dostępna

Xiaomi właśnie udostępniło aktualizację do stabilnej wersji systemu operacyjnego Android 14 - wcześniej co prawda system był dostępny, ale w wydaniu beta. Teraz europejscy posiadacze Xiaomi 13 Pro mogą liczyć na oficjalne uaktualnienie systemowe. To powinno pojawić się w ustawieniach w zakładce System, albo jako powiadomienie.