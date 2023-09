Xiaomi Watch 2 Pro w Polsce. Tani i mocny konkurent dla Samsunga 

Opaska sportowa ma baterię 190 mAh, która ma zapewnić nawet do 16 dni pracy w trybie normalnym (do 6 dni z włączonym Always on Display) - ładowanie do pełna ma zająć zaledwie 1 godzinę. Jeśli chodzi zaś o funkcje zdrowotne, to Mi Band 8 oferuje asystent oddechu, monitorowanie stresu, stężenia tlenu we krwi, jakości oddechu podczas snu, mierzenie tętna i śledzenie snu. Urządzenie łączy się z telefonem przy pomocy Bluetooth 5.1 BLE.