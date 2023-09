To będzie pierwszy taki zegarek Xiaomi. Na to czekali użytkownicy

Akumulator w środku zegarka ma mieć pojemność 500 mAh i zapewnić do 72 godzin pracy na jednym ładowaniu, co jest wynikiem typowym dla zegarków z WearOS - mój prywatny Galaxy Watch 5 Pro z nieco większym akumulatorem działa bardzo podobnie, maksymalnie kilka godzin dłużej. Nadchodzący zegarek Xiaomi zaoferuje odporność na wodę do 5 ATM i opcjonalną łączność LTE. Urządzeniu nie zabraknie 150 trybów sportowych i podstawowych funkcji zdrowotnych - to wszystko za 349 euro (ok. 1620 zł).