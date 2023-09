Zegarki z Google Wear OS nauczyły się nowych sztuczek. Dla Polaków specjalna niespodzianka

Prawdopodobnie najważniejszą nowością dla wszystkich użytkowników będzie możliwość wysyłania wiadomości głosowych poprzez Wiadomości Google - aplikację do wysyłania wiadomości SMS domyślną w większości urządzeń z Androidem i Wear OS. Dotychczas Wiadomości Google jedynie pozwalały na odpisywanie na SMS-y z poziomu nadgarstka, nadal zmuszając do sięgania po telefon, by nagrać odpowiedź. Aktualizacja, która nadejdzie w ciągu kilku najbliższych tygodni umożliwi odpowiadanie na wiadomości poprzez po prostu - mówienie do zegarka.