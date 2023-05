Jedna z najważniejszych aplikacji trafia na zegarki. Bo może

Nie można wtedy co prawda przeglądać archiwum wiadomości danego komunikatora - ale jest to czynność już na takim malutkim ekranie na tyle fatygująca, że i tak lepiej wyjąć telefon. A co, kiedy nie mam telefonu i należę do nielicznych posiadaczy zegarka w wersji z LTE? I nagle potrzebowałbym przejrzeć archiwum WhatsAppa? No tak, wtedy przydatność takiej aplikacji byłaby bardzo wysoka. Takie sytuacje, wydaje mi się, zdarzają się ekstremalnie rzadko. Czy moje przeczucia znajdują potwierdzenie w rzeczywistości?