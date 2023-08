Wiem czego brakuje mi w smartwatchach. Mała rzecz, a daje tyle radości

Przez kilka dni miałem na ręku Galaxy Watch 6 Classic, ale nie miało to związku z recenzją, tylko z pewnym projektem, który niedługo przedstawimy na naszych łamach. Smartwatch nie jest jakąś ogromną rewolucją, wręcz powiedziałbym, że nie zauważyłem zbyt wiele różnic względem moje dwa lata starszego Galaxy Watch 4, ale jedna rzecz sprawiła, że korzystanie z niego było wspaniałe - obrotowy bezel.



Może wydawać się to śmieszne, ale kręcenie nim w celu obsługi zegarka jest o wiele przyjemniejsze niż przesuwanie kolejnych ekranów palcem w starszej iteracji. Obrotowy bezel zmienia wszystko, mięśnie błyskawicznie uczą się, z jaką mocą go obrócić, by przeskoczyć kilka pozycji za jednym razem. Wszystko jest takie naturalne i szybkie.