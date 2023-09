Producenci smartfonów z Androidem coraz bardziej przykładają się do aktualizowania swoich urządzeń. Sprzęt jest równie ważny, ale uaktualnienia przez długie lata tak jak jest to w świecie Apple w przypadku Androidów nie jest takie oczywiste. Jak Samsung i OnePlus gwarantują cztery wersje systemu z zielonym ludzikiem, to inni producenci raczej mają w zwyczaju oferowanie trzech uaktualnień Androida (chociaż taki Fairphone gwarantuje ich 5). Teraz Xiaomi będzie oferowało cztery aktualizacje systemu.