Nadchodzą nowe smartfony Xiaomi. Mogą być opłacalnym wyborem

Premiera obu smartfonów według użytkownika ma odbyć się 1 września tego roku. Xiaomi 13T miałby kosztować 599 funtów (ok. 3100 zł), za Xiaomi 13T Pro (w wersji 12/512 GB) podobno przyjdzie nam zapłacić 799 funtów (ok. 4100 zł).



Najpewniej trafią do Polski, bo poprzednie generacje smartfonów - Xiaomi 12T, Xiaomi 11T również były dostępne w kraju nad Wisłą.