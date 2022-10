Rewelacyjny aparat i mocne podzespoły. Oto Xiaomi 12T Pro i 12T

Słuchawki pozwalają na 36 godzin pracy na baterii z etui ładującym. Redmi Buds 4 Pro grają do dziewięciu godzin na jednym ładowaniu, a pięć minut ładowania wystarczy na dwie godziny działania. O bezpieczeństwo podczas chodzenia po mieście dba system transparentności audio – dobrze słychać muzykę, ale ważne dźwięki z otoczenia również docierają do odbiorcy. Słuchawki są wyposażone w trzy mikrofony systemu redukcji szumów, sparowane z algorytmami SI do precyzyjnego rozpoznawania ludzkiego głosu i hałasu otoczenia.