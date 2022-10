Ile musi kosztować zegarek sportowy? TicWatch GTH pokazuje, że czasem wystarczy 250 zł

Czy to problem? Jeśli komuś zależy na naszpikowanym możliwościami zegarku, takim jak np. wspomniany wcześniej TicWatch Pro 3 Ultra LTE, to tak - tego wszystkiego tutaj nie znajdzie. Natomiast jeśli ktoś nie potrzebuje całej rozbudowanej do granic możliwości otoczki smart, a potrzebuje po prostu prostego w obsłudze urządzenia, która bez przesadnych komplikacji będzie monitorować jego aktywność, to to może być dobry wybór.