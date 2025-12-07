Logo
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało

Facebook i Instagram wprowadza narzędzie, które ma na celu ułatwienie odzyskiwanie ukradzionych profili. Twórca platform przyznał, że uzyskanie pomocy nie należało do prostych zadań. 

Albert Żurek
Łatwiejsze odzyskiwanie konta Facebook
Mamy 2025 rok, a przejmowanie kont w mediach społecznościowych wciąż jest dużym problemem. Teoretycznie właściciele platform powinni upraszczać kwestię odzyskania takiego profilu do maksimum, ale w praktyce mało kto wie, jak poprosić o pomoc twórców. Teraz to się zmienia.

Facebook i Instagram ułatwiają odzyskiwanie konta

Meta uruchomiła nowe scentralizowane centrum wsparcia dla Facebooka i Instagrama. Jest to przestrzeń, która ma łączyć najważniejsze funkcje wsparcia, których użytkownicy mogą potrzebować w różnych sytuacjach. Najważniejszą opcją jest zgłaszanie problemów z kontem oraz odzyskiwanie dostępu do utraconego konta.

Centrum ma być dostępne całodobowo, a to ze względu na to, że nowość będzie wspierana przez sztuczną inteligencję. Gigant sam przyznał, że dotychczasowe wsparcie "nie zawsze spełniało oczekiwania". Nowe centrum wsparcia ma być dostępne globalnie zarówno na Facebooku, jak i Instagramie na Androidzie i iOS.

Jak ma działać w praktyce? Proces odzyskiwania konta w obu serwisach miał zostać zaktualizowany. Rozwiązanie wykorzystuje kilka nowości:

  • jeśli Facebook lub Instagram zauważy nietypową aktywność, wyśle użytkownikowi SMS-a oraz wiadomość e-mail. Korzystający ma też zobaczyć "odpowiednie opcje odzyskiwania w odpowiednim momencie";
  • ulepszone systemy rozpoznawania zaufanych urządzeń - algortmy Mety lepiej rozpoznają urządzenia, z których najczęściej korzystamy i znajome lokalizacje;
  • inteligentniejsze i adaptacyjne procesy odzyskiwania: narzędzie ma dostosować się do indywidualnej sytuacji użytkownika. System zaoferuje przejrzyste wskazówki i prostszy system weryfikacji - dodano też opcjonalne nagranie twarzy w celu weryfikacji tożsamości.

Centrum wsparcia ma być dostępne z poziomu aplikacji i nie jest do końca jasne, jak bardzo nowe funkcje będą przydatne w momencie, gdy użytkownik nie będzie miał dostępu do oprogramowania. Ulepszony proces weryfikacji w teorii powinien tutaj pomóc. Warto pamiętać, że Facebook ma też dedykowaną stronę pomocy, która ma pomóc w odzyskaniu skradzionego konta, jeśli żadne inne metody nie działają.

Meta cały czas ulepsza kwestię odzyskiwanie profilów. Gigant chwali się, że w tym roku wskaźnik skuteczności uzyskiwania dostępów do kont został zwiększony o 30 proc. w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Mimo wszystko warto zabezpieczyć się przed sytuacjami, że ktoś ukradnie nam konto. Meta poleca korzystać z nowej funkcji kontroli bezpieczeństwa na Facebooku i Instagramie, uwierzytelniania dwuskładnikowego (np. kodu z telefonu lub aplikacji) oraz logować się za pomocą odcisku palca, kodu PIN lub skanu twarzy na telefonach.

Więcej o mediach społecznościowych przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
07.12.2025 13:00
