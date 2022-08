Oto Xiaomi Mix Fold 2. Składany smartfon rzuca rękawicę Samsungowi

Ok, akumulator nie do końca jest jedynym kompromisem, bo kompromisowo zapowiadają się też aparaty, pomimo szumnego brandingu Leica na obudowie. Jako że obudowa ma raptem 5,4 mm grubości, widać, że wyspa aparatów wystaje na niemal drugie tyle, ale to wciąż za mało, by zmieścić prawdziwy duży sensor Typu 1, jaki znajdziemy choćby w Xiaomi 12S Ultra. Zamiast tego główny aparat to zaledwie Sony IMX766 o rozdzielczości 50 Mpix, czyli sensor, który znajdziemy w smartfonach kosztujących mniej niż 2500 zł, o jakości, która raczej nikogo na kolana nie rzuci, choć obiektyw z certyfikacją Leica Summicron może nieco pomóc. Poza tym mamy do dyspozycji aparat 13 Mpix z obiektywem ultrawide oraz aparat 8 Mpix z dwukrotnym zoomem optycznym. Jak na telefon tego kalibru, trochę rozczarowanko.