Śpieszmy się kochać aparaty, bo smartfony za chwilę je zabiją. Producenci nie mają wątpliwości

Qualcomm jest firmą, której nie trzeba przedstawiać fanom nowych technologii. To właśnie oni dyktują tempo rozwoju procesorów i mocy obliczeniowej smartfonów, przynajmniej po stronie Androida, bowiem to tutaj dominują procesory Qualcomm Snapdragon. Judd Heape, wiceprezes ds. zarządzania produktem w Qualcommie, właśnie udzielił wywiadu, w którym potwierdza to, co mówi Sony. Aparaty w smartfonach prześcigną jakość lustrzanek już niebawem. Jak mówi Heape: