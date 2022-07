Xiaomi Mi Band 7 w weekendowej promocji. Czy warto wydać 200 zł na tę opaskę?

Co zyskujemy wybierając Mi Banda 7? Przede wszystkim większy wyświetlacz o przekątnej 1,62”, czyli o 25 proc. większy niż u poprzednika. A to oznacza wygodniejszą obsługę opaski, ale również nieco większe gabaryty. Czy warto dopłacać dla większego ekranu? To już każdy musi ocenić sam. Jeśli jednak zdecydujecie się na zakup nowej opaski Xiaomi, to warto to zrobić w weekendowej promocji, bo przy szalejącej inflacji nie wiadomo, czy i kiedy taka okazja się powtórzy.