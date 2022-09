Chińczycy już mają tę dziwną wyspę z iPhone'a. Wystarczył tydzień, by kserokopiarki poszły w ruch

Programiści wymyślili jednak, jak zakryć tego paskuda, stosując zgrabne rozwiązanie software’owe, które zakrywa wcięcie i wyświetla kontekstowe informacje u szczytu ekranu nowych smartfonów Apple’a. Zapewne poświęcono na to setki godzin i jeszcze więcej dolarów wrzuconych w dział badań i rozwoju. Tymczasem ambitnym Chińczykom ze środowiska moderskiego MIUI wystarczył niespełna tydzień, by to rozwiązanie skopiować.