To oni rządzą na polskim TikToku. W czołówce policja, kto jeszcze?

Aplikację serwisu TikTok uruchamia na świecie już ponad miliard użytkowników miesięcznie. Wedle analizy SentiOne generuje ona największe wzrosty liczby obserwujących ze wszystkich platform social media. Pomiędzy majem a sierpniem tego roku w przypadku pierwszej dziesiątki największych kont był to poziom średnio 26 proc. (co jest sporą zasługą Xiaomi). Jeśli chodzi o drugą dziesiątkę, to było to średnio 11 proc. Oprócz tego Chińczycy rządzą jeśli chodzi o czas spędzany w aplikacji.