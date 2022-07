Ludzie wkurzają się, że Instagram stał się TikTokiem. Szef Instagrama każe im spadać

Słynne influencerki nagłośniły hasło "make Instagram Instagram again". Charakterystyczna czarno-biała plansza to prośba do zarządu Instagrama, by ten przestał wzorować się na TikToku, bo użytkownicy IG chcą po prostu widzieć słodkie zdjęcia swoich przyjaciół, a nie to, co wypluwa im algorytm.