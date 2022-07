Myślicie, że czelendże na TikToku to wyłącznie zabawa dla głupich amerykańców? Ależ skąd, wiele z nich dociera także do Polski. Do szpitalu w Krakowie trafił pacjent, który połknął 50 metalowych kulek. Podobne przypadki zarejestrowano także w Łodzi. Jak do tego doszło? Otóż chodziło o "sztuczkę", w której wkłada się dwie kulki do buzi - jedną na język, drugą pod język, by udawać, że wykonało się piercing języka.