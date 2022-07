Komisja Europejska przeczołga gigantów technologicznych. Co zmieni nowe prawo?

DSA ma położyć temu kres, a treści niezgodne z prawem mają niezwłocznie usuwane z serwisów. Niestety tutaj KE zostawia spory wytrych dla Big Techów, bo w ustawie jest zapis o usuwaniu tych treści „z poszanowaniem wolności słowa”. A to bardzo płynna definicja, którą zapewne każda z platform będzie interpretować po swojemu, jak ma to miejsce dziś. Nowe przepisy mają jednak w znaczący sposób ukrócić możliwość szerzenia dezinformacji i w interesie nas wszystkich jest to, żeby się udało. Fake newsy to plaga, która dzieli dziś społeczeństwa na pół i nikt nie ma pomysłu, co z nią zrobić.