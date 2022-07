Unia vs Big Tech. Decydujące starcie w Parlamencie Europejskim

Ta najważniejsza reforma to efekt ogromnego kryzysu zaufania w stosunku do globalnych platform cyfrowych. Ale to także kwestia zrozumienia, że skala ich działalności nie tylko w zakresie liczby klientów, czyli użytkowników, ale także udziału w poszczególnych branżach, np. reklamowej, dostępu do informacji, dostępu do usług cyfrowych postawiła firmy takie jak Facebook, Google, Amazon, Apple, ale także AliExpres czy TikTok w pozycji monopolistów. DSA ustanawia też zasady wyznaczania przez Komisję Europejską tzw. gatekeeperów (czyli „strażników internetu”), tj. dużych przedsiębiorstw świadczących usługi takie jak m.in. przetwarzanie w chmurze czy wyszukiwarka internetowa.