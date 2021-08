Do Polski dotarła kolejna nietypowa zabawa z TikToka. I - jak to zwykle bywa- kolejna niebezpieczna. Bardzo niepokojący trend zauważyli łódzcy lekarze.

- Myślałem, że nasz pacjent z kilkunastoma w jelitach to jest absolutny wyjątek i rekordzista. Ale nie, znalazłem informację, że w szpitalu w Krakowie był pacjent, który połknął ich 50! – opowiada łódzkiej „Wyborczej” prof. Krzysztof Zeman, kierownik Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w ICZMP.

Kulki stworzyły w jelicie nastolatka coś w rodzaju bransoletki

Potrzebna była operacja, bo życie nastolatka znalazło się w niebezpieczeństwie. Doszło do perforacji jelita w trzech miejscach. Mówiąc wprost: jelito zostało przebite.

Skąd pomysł, aby wkładać kulki do ust? Lekarze są przyzwyczajeni, że dzieci połykają to, co wpadnie im w ręce, ale dotyczy to głównie najmłodszych, które są nieświadome swoich czynów. W Łodzi zaniepokoił medyków fakt, że do szpitala trafiają też ci starsi, wydawałoby się – rozsądniejsi.

Okazało się, że to efekt niebezpiecznej mody z TikToka. Zagraniczni młodzi użytkownicy rozpropagowali „sztuczkę”. Polega ona na tym, że wkłada się dwie kulki do buzi – jedna ląduje na języku, druga pod nim, co ma przypominać piercing. Ot, teoretycznie niewinna, głupia zabawa, w której udaje się, że ma się przebity język.

Tyle że skoro w grę wchodzą małe kulki, to bardzo łatwo je połknąć. I jak się okazuje, tak właśnie się dzieje. – Warto przestrzegać przed nimi rodziców najmłodszych dzieci, a opiekunów starszych uczulić, żeby zwracali uwagę, co robią z edukacyjną zabawką te nieco starsze dzieci – zwrócił uwagę lekarz.

To nie pierwszy raz, gdy TikTok wymieniany jest w kontekście niebezpiecznych dla zdrowia „zabaw”. Wśród popularnych wyzwań było już zalewanie twarzy gorącym woskiem czy… podduszanie.

Warto pamiętać, że TikTok to wartościowe medium

Przestrzegamy czytających nas rodziców, żeby zwracali uwagę na to, kogo i co śledzą ich pociechy. Patrząc na takie historie, można dojść do wniosku, że TikTok to główne źródło wszelkich internetowych głupot. Tymczasem moim zdaniem to dziś najbardziej wartościowe medium społecznościowe. Wcale nie dziwi mnie fakt, że aplikacja wyprzedziła już Facebooka i jest najpopularniejszą na świecie.

Nie da się powiedzieć, czym jest TikTok i dlaczego konkretnie odniósł sukces, bo dla każdego z użytkowników aplikacja jest czymś innym. Właśnie to mnie w niej najbardziej fascynuje: że algorytmy są na tyle zaawansowane i faktycznie inteligentne, że tworzą bańkę z rzeczami, które chcesz oglądać. Bardzo szybko uczy się zwyczajów i np. ja widzę tylko śmieszne kotki, pieski i rośliny.

Ale TikTok pełen jest też zaangażowanych osób, które w ten sposób docierają do tysięcy, a często nawet milionów osób na świecie. TikTok jest jak każde narzędzie: w niewłaściwych rękach może być źle wykorzystane.