Tegoroczna pogoda w Pakistanie już jest nie do zniesienia - władze oficjalnie potwierdziły, że po raz pierwszy od wielu lat zima od razu zamieniła się w lato, pomijając wiosnę. Kiedy termometry pokazują nawet powyżej 40 stopni, niektórzy udają się do lasu i dokonują podpaleń. Tylko po to, żeby wywołać efekt wow na TikToku.