Największy pożar w historii Kalifornii. Płonie obszar większy niż cztery Warszawy

Pożar Dixie większy niż Nowy Jork

Pożar został nazwany Dixie od drogi, przy której się rozpoczął, jest już największym w całej historii Kalifornii. Ogień strawił obszar o powierzchni ok. 2 tys. km2. Jeśli macie problem z wyobrażeniem sobie tego ogromu zniszczeń, to The Guardian podaje, iż to więcej niż powierzchnia miasta całego Nowy Jork (i to dwukrotnie — czyli to tak, jakby spaliły się cztery Warszawy…).