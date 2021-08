Fotografie, które pokazują skalę wypalenia terenu na wyspie Eubea, drugiej co do wielkości greckiej wyspie po Krecie, zostały wykonane w dniach 1 i 11 sierpnia 2021 r., podczas gdy pożar wybuchł 4 sierpnia. Zaledwie tydzień wystarczył na to, by żywioł poczynił nieodwracalne szody, jeszcze bardziej napędzając negatywne z naszego punktu widzenia zmiany klimatyczne.