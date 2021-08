Pożary w Turcji i reszcie Europy zbierają katastrofalne żniwa. Giną setki tysięcy zwierząt

Pożary w Turcji, ale też Grecji czy Włoszech, to oczywiście tragedia ludzi, ale i zwierząt. W Turcji powstał dla nich szpital polowy, którego zdjęcia zbierają setki lajków w mediach społecznościowych. Ale to zaledwie kropla w morzu potrzeb, straty będą niepowetowane.

Szpital już uratował ponad 350 zwierząt

Oczywiście dokładna liczba zwierząt, które straciły życie w wyniku pożaru, jest póki co nieznana. Możemy się spodziewać, że żywioł zabrał wiele istot. Z pierwszych informacji wynika, że spłonęło nawet przeszło dwa tysiące sztuk bydła, kiedy pożary dotarły na farmy.

Jak podkreśla WWF , „sama prowincja Antalya jest domem dla prawie 12 tys. gatunków, z których ponad 1,4 tys. występuje tylko tam, a 121 to gatunki zagrożone”.

Niebezpieczeństwo dotyczy też zwierząt przebywających w Grecji. Dym z płonących lasów utrudnił podróż bocianom, które już zmierzają do Afryki. Wiele z nich straciło orientację i zginęło. Greccy aktywiści zajmujący się sprawami zwierząt obawiają się, że na przeżycie nie mają szans choćby żółwie. Poparzone przełyki nie pozwolą im jeść pokarmu, co doprowadzi do ich śmierci.