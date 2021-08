Ogromne meduzy „zaatakowały” Hiszpanię. Mają prawie trzy metry i ważą 40 kg

Mimo swoich rozmiarów są mniej niebezpieczne od „zwykłych”, malutkich okazów. Ale ich pojawienie i tak powinno zaniepokoić – i to nie tylko mieszkańców Hiszpanii.

Meduzy pojawiły się u wybrzeży Andaluzji. Gatunek Rhizostoma luteum nie jest stałym bywalcem wód w okolicy Malagi czy Granady. Zdaniem naukowców ich obecność to rzecz jasna konsekwencja zmian klimatu.

Dwa lata temu mierzący 1,5 metra okaz pojawił się w Wielkiej Brytanii, u wybrzeży Kornwalii. Z kolei rok temu w niemieckiej części Bałtyku zaobserwowano wzrost meduz modrych. Mimo że są niewielkie – osiągają raptem 25-35 cm – to ich obecność jest fatalną wiadomością dla bałtyckiego ekosystemu.

Meduzy doprowadzają do spadku natlenienia wody, a poza tym eliminują pokarm dla ryb. Co oznacza, że więcej meduz skutkuje spadkiem populacji ryb. Obecność meduz świadczy o czymś jeszcze: że temperatura Bałtyku wzrasta, podobnie jak poziom zasolenia.

Inwazje meduz są więc jeszcze jedną kostką domina, która prowadzi nas do katastrofy ekologicznej. Jedną z bardzo, bardzo wielu.

Pierwszą ofiarą globalnego ocieplenia według organizacji WWF był szczurzynek koralowy. Po raz ostatni widziano go w Australii w 2009 roku. Jego wyginięcie to konsekwencja podnoszenia się poziomu wód. Te zaczęły zalewać wyspę Bramble Cay, doprowadzając do zniszczenia 97 proc. jego naturalnego środowiska.