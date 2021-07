Pogoda oszalała. W Kanadzie koszmarne upały, a w Brazylii właśnie spadł śnieg

Ostatnie tygodnie to przede wszystkim gwałtowne zjawiska pogodowe na terytorium Europy, powodzie, tornada, silne wiatry demolowały obszary na terytorium Czech, Niemiec, Austrii czy Hiszpanii. Niemal dokładnie miesiąc temu po drugiej stronie wody, w Kanadzie zanotowano ponad 130 zgonów, gdy w prowincję Kolumbii Brytyjskiej uderzyła niespotykana fala ciepła, która spowodowała wzrost temperatury powietrza do 49,6 stopni Celsjusza. Jak zauważają mieszkańcy tego regionu , istnieje ogromna różnica między 30 stopniami a niemal 50 stopniami Celsjusza. Tym bardziej że w tym rejonie temperatury zwykle były łagodniejsze i mało kto posiada klimatyzację.

Śnieg w Brazylii

W czwartek w całej Brazylii odnotowano drastyczny spadek temperatur powietrza, a w południowym stanie Rio Grande do Sul odnotowano intensywne opady śniegu.

Jak bardzo jest to nietypowe zjawisko dla tego regionu, najlepiej obrazuje fakt, że ludzie masowo wychodzą na zewnątrz, aby obserwować śnieg, bo wielu mieszkańców tego regionu, w tym seniorów, nigdy nie widziało śniegu w swoim życiu. Jeden z rozmówców agencji Reuters przyznał, że żyje w tym regionie od 62 lat i nigdy nie widział śniegu.

Tak drastyczna zmiana pogody może jednak wywołać wiele problemów. Rolnicy z tego regionu obawiają się wpływu niskiej temperatury, mrozów i śniegu na uprawy kawy, trzciny cukrowej czy kukurydzy. Co więcej, prognoza pogody wskazuje, że podobnej pogody mogą spodziewać się także mieszkańcy Sao Paula oraz Minas Gerais, a tam z kolei o swoje uprawy drżą hodowcy cytrusów wszystkiego rodzaju.

O ile przez chwilę dla mieszkańców typowo ciepłego regionu śnieg może być ciekawostką, to jest to jednocześnie kolejny symptom gwałtownie zmieniającego się klimatu, i to już nie jest ani wesołe, ani optymistyczne. Czasu na zatrzymanie tych zmian jest coraz mniej.