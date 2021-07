Pożary w Kalifornii są tak potężne, że wytwarzają własną pogodę

Aktualnie ponad 5000 strażaków stara się powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Problem jednak w tym, że płomienie są już na tyle wysokie, że doprowadziły do powstania chmur, w których mogą generować wyładowania elektryczne, które z kolei mogą stać się zarzewiem nowych pożarów. Co więcej, mogą one napędzać nowe wiatry, które będą prowadziły do rozprzestrzeniania się pożaru niejako od góry, a nawet do powstawania rzadkich ognistych tornad.