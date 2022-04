Po uruchomieniu TikToka wybieramy przycisk plusa (+) na samym dole ekranu. Właśnie wtedy aplikacja zmienia się w przystosowany do nagrywania filmów aparat. Z początku to narzędzie może się wydawać zwykłym, prostym aparatem, jednak w rzeczywistości już w trakcie nagrywania możemy zmienić bardzo wiele. Co więc znajdziemy w aparacie TikToka?