TikTok - jak zacząć? Poradnik krok po kroku

TikTok przestaje być aplikacją dla nastolatków, jeśli wiemy, jak się nim posługiwać. Jak zacząć przygodę z jedną z najpopularniejszych aplikacji ostatnich miesięcy?

Wystarczy dowiedzieć się, jak działają algorytmy i kogo warto obserwować - nie musimy przecież tworzyć własnych treści. Bez względu na to, czy potrzebujecie nauczyć się obsługi TikToka w celach zawodowych, czy chcecie poznać wyłącznie tę śmieszną stronę aplikacji, podpowiemy jak z niej korzystać.



W tym tekście znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Zacznijmy od podstaw - jak założyć konto na TikToku?

Aplikacji szukamy tam, gdzie wszystkich innych - w Google Play, jeżeli korzystamy ze smartfona z Androidem, App Store - w przypadkui Phone’a lub AppGallery dla smartfona Huawei bez usług Google.



Po zainstalowaniu czas na założenie konta. Na początku uzupełniamy podstawowe dane i - jeśli planujemy tworzyć własne treści - wyrażamy zgodę na dostęp aplikacji do naszej kamery, mikrofonu i galerii, a więc tak jak w przypadku Snapchata czy Instagrama. Możemy wybrać nazwę użytkownika lub jeśli nie bardzo chce nam się wymyślać, pozwolić apce na wygenerowanie własnej, złożonej np. z naszego imienia i cyfr.

Jak zacząć tworzyć filmy na TikToku?

Aby zacząć tworzyć własne treści na TikToku, należy znaleźć na dole aplikacji biały prostokąt z plusem na środku. Teraz zaczyna się zabawa - mnóstwo efektów, jeszcze więcej filtrów, możliwości upiększenia i podkolorowania naszego wideo. Przez chwilę możemy poczuć się jak (prawie) profesjonalny montażysta.



W zakładce z efektami możemy znaleźć te, które są obecnie popularne i ostatnio dodane. Jeżeli wybierzemy green screen, uzyskamy zielone tło pozwalające na wklejenie siebie na pierwszym planie jakiegokolwiek zdjęcia lub filmu. W przypadku opcji AR, czyli rzeczywistości rozszerzonej, możemy np. dodać ruchome obiekty, które będą wyglądać, jakby znajdowały się obok nas. Znajdziemy też folder z naszymi ulubionymi efektami.



Na samej górze pojawia się natomiast opcja dodaj dźwięk - to tam wybieramy muzykę m.in. do wyzwań tanecznych. Jako pierwsza pokaże nam się zakładka viral, co znacznie ułatwia korzystanie z aplikacji twórcom, którzy chcą być na czasie. Znajdziemy tam różne rodzaje piosenek posegregowanych tematycznie oraz dźwięki, które stworzyli inni użytkownicy.

Jak dodać napisy na TikToku?

Dodawanie napisów na TikToku to nic trudnego. Po nagraniu naszego filmiku pokaże się ekran edycji wideo, w którym można dokonać zmian w wideo przed jego opublikowaniem oraz możliwość dodania napisów - ta opcja widnieje pod nazwą tekst na dole aplikacji.



Gdy już napiszemy to, co chcemy i klikniemy jeszcze raz na napisaną przez nas treść, będziemy mogli ustawić czas trwania i moment, w którym dany napis ma się w filmie pojawić. Tekst można oczywiście modyfikować także pod względem rozmiaru czcionki, fontu i koloru.

Jak i gdzie dodać hashtagi na TikToku?

Jeśli jesteśmy gotowi na publikację naszego wideo, przechodzimy do ostatniego panelu za pomocą przycisku dalej. Tam pokaże się opcja dodania hasztagów i oznaczenia znajomych, która wygląda podobnie, jak na Instagramie.



Gdy zaczniemy wpisywać słowo po znaku #, pojawią się propozycje najpopularniejszych hashtagów oraz liczba, oznaczająca ile razy filmy zawierające dany hashtag zostały wyświetlone. Na przykład #funny wyświetlono 904,4 mld razy.



W tym samym panelu możemy określić, kto może oglądać nasz film, czy zezwalamy na opcję komentowania, tworzenia duetu lub czy chcemy tylko zapisać film w wersjach roboczych.

Duet na TikToku - jak to właściwie działa?

Duet to nic innego, jak nagranie wideo, które będzie odpowiedzią na wideo innego użytkownika. Na ekranie wyświetlone będą jednocześnie oba filmy, co czyni tę funkcję popularną i zabawną.



Żeby stworzyć duet do konkretnego wideo, jego twórca musiał zaznaczyć podczas publikacji, że na to zezwala. Jeśli ten warunek został spełniony, należy kliknąć opcję udostępnij, a następnie duet. Teraz możemy nagrać duet do wybranego wideo, tak jak zrobił to np. Tom Felton w #pottahchallenge, gdy nagrywał swoje reakcje na filmiki fanów, którzy próbowali wymówić nazwisko Harrego Pottera w sposób jak najbardziej zbliżony do Draco Malfoya.

Jak dostać się na kanał dla Ciebie - FYP?

Najbardziej pożądana funkcja przez chcących zaistnieć twórców na TikToku to znalezienie się w zakładce fyp. Odpowiedź na pytanie, jak to osiągnąć nie jest jednak jednoznaczna i nie mam na to konkretnej rady.



Pomogą w tym na pewno hashtagi, takie jak #fyp czy #foryoupage, które zadziałają jak te na Instagramie - nasze filmy łatwiej będzie znaleźć. Mamy większą szansę znaleźć się w fyp, jeśli używamy popularnych dźwięków czy efektów oraz jeśli odpowiednio dokładnie oznaczymy nasz film.



Żeby nasze wideo znalazło się w fyp, musi zobaczyć, polubić i skomentować je jak najwięcej osób, a żeby tak się stało, musi po prostu być ciekawe. Wydaje się więc, że kluczem do sukcesu jest przede wszystkim pomysł.

Transmisja na żywo, czyli jak zrobić live na TikToku?

Opcja transmisji na żywo na TikToku jest niewątpliwie przydatna, jednak nie jest dostępna dla każdego. Dostęp do tej funkcji mają wyłącznie osoby powyżej 16 roku życia i posiadające minimum 1000 obserwatorów.



Jeżeli spełnimy powyższe kryteria, żeby zrobić live na TikToku, musimy wejść w tę samą opcję, której używamy przy tworzeniu zwykłych wideo. Zamiast wyboru 15- czy 60-sekundowego wideo musimy przesunąć w prawo i wybrać live.



Teraz możemy nadać tytuł transmisji, kliknąć go live i gotowe. Istnieje jeszcze możliwość łączonej transmisji, a więc zaproszenia kogoś do rozmowy. Po włączeniu transmisji na żywo w lewym dolnym rogu pojawi się kolorowy znak nieskończoności - tam znajdzie się lista osób, którym możemy wysłać zaproszenie do dołączenia do transmisji.

Co zrobić, gdy nie podobają nam się rekomendacje wyświetlane przez TikToka?

Algorytm na TikToku działa podobnie, jak we wszystkich tego typu aplikacjach - ma za zadanie pokazywać nam treści podobne do tych, które nam się do tej pory spodobały.



System rekomendacji filmów, a więc ten, który odpowiada za filmy wyświetlane w sekcji dla Ciebie (znanej bardziej jako fyp), działa na podstawie analizy informacji o kontach, które obserwujemy, polubionych i skomentowanych filmach, używanych hashtagach i dźwiękach, a także preferencjach językowych, kraju pochodzenia czy rodzaju urządzenia, z jakiego korzystamy.



Te wszystkie czynniki brane są pod uwagę, by dostarczyć nam filmy, które na pewno nam się spodobają. Lub prawie na pewno. Wówczas możemy kliknąć na dany filmik i wybrać opcję nie interesuje mnie, za pomocą której sami pomagamy aplikacji dopasować prezentowany nam kontent.