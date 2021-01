TikTok zamknął konta na kłódkę wszystkim dzieciom

TikTok zdaje sobie sprawę, że powinien zwrócić szczególną uwagę na swoich najmłodszych użytkowników. Serwis wprowadza nowe mechanizmy zwiększające prywatność i bezpieczeństwo nastolatków.

Jeszcze kilka tygodni temu niewiele brakowało, a TikTok zostałby siłą podzielony, ale Donald Trump pod koniec swojej kadencji miał pilniejsze rzeczy do roboty niż rozparcelowywanie chińskiego serwisu społecznościowego. Twórcy usługi, której w końcu Microsoft i Oracle nie kupili (a było blisko!), chcą o tym przykrym epizodzie najwyraźniej szybko zapomnieć i dalej się rozwijają tak, jak gdyby nigdy nic. Chcą się przy tym skupić na najmłodszych.

TikTok będzie przyjaźniejszy dzieciom

Pierwszy realny konkurent Facebooka od czasów Snapchata to raj dla tych młodszych stażem oraz wiekiem internautów. Użytkownicy zamiast pisać krótsze lub dłuższe posty, wgrywają do sieci klipy wideo. Niestety nieświadome konsekwencji swoich działań dzieci ochoczo dzielą się nie tylko swoim wizerunkiem, pokazują obcym ludziom wnętrza swoich domów, zdradzają swoje adresy zamieszkania oraz nazwy szkół do których uczęszczają. Dla administratorów to spore wyzwanie.

Platforma chce zapewnić najlepszą możliwą kontrolę prywatności dostosowaną do wieku jej użytkowników i pozwolić osobom poniżej 16 roku życia na świadome kreowanie treści i podejmowanie własnych decyzji dotyczących prywatności w Internecie w bardziej świadomy sposób — czytamy w informacji prasowej firmy

Ze względu na to, że TikTok cieszy się ogromną popularnością wśród nastolatków, jego twórcy postanowili przygotować nowe rozwiązania zwiększające ich prywatność i bezpieczeństwo.

Jednym z kroków jest ustawianie kont użytkowników w wieku od 13 do 15 lat jako prywatne, podczas gdy do tej pory wszystkie konta w serwisie były publiczne. Oprócz tego na start nieaktywna będzie opcja „zasugeruj swoje konto innym”.

Co jeszcze się zmieni na TikToku?

Treści z prywatnych kont prowadzonych przez dzieci na TikToku będą mogły wyświetlać wyłącznie wybrane osoby, które użytkownik wcześniej zaakceptował. Podobnie działa to w przypadku serwisu Twittera, gdzie na konto można założyć tzw. kłódeczkę. Wtedy wysyłane wiadomości są zawsze prywatne i tylko uprzednio zaakceptowane osoby mogą je zobaczyć. Chiński serwis przy tym uniemożliwił pobieranie filmów stworzonych przez użytkowników w wieku poniżej 16 lat.

Kolejna zmiana dotyczy tego, kto może komentować filmy stworzone przez najmłodszych. Od teraz do wyboru będą tylko dwa ustawienia: „Przyjaciele” oraz „Nikt”. Wcześniej była dostępna opcja „Każdy”, z której mogą skorzystać jedynie starsze osoby. Do tego nie będzie można korzystać z funkcji „Duet” i „Stitch” w przypadku kont dla dzieci, a w przypadku użytkowników w wieku 16-17 lat domyślną opcją będzie dostęp do tego jedynie dla Przyjaciół.

Pozostaje pytanie, czy te ograniczenia okażą się skuteczne, gdyż wycinają naprawdę sporo funkcji serwisu. Jeśli dzieciaki uznają, że to wylewanie nomen omen dziecka z kąpielą, to może się okazać, że zaczną zakładać masowo konta, przy których będą podawać fałszywą datę urodzenia…