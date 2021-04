TikTok - jak usunąć konto, a jak odblokować konto? Poradnik

2 interakcji

Obawa przed zbieraniem i sprzedażą naszych danych, kontrowersyjne wyzwania, strata czasu czy po prostu znudzenie - bez względu na to, jaki mamy powód, by usunąć konto na TikToku, ograniczyć je dla naszych dzieci lub zablokować pewne treści - oto poradnik, jak to zrobić szybko i w kilku prostych krokach.

W tym poradniku poznasz odpowiedzi na następujące pytania:

Dlaczego wszyscy mówią o TikToku? Co to jest TikTok?

Bez wątpienia najgłośniejsza aplikacja ostatnich lat. Dwa miliardy pobrań, 700 mln aktywnych każdego dnia użytkowników, konta obserwowane przez dziesiątki milionów osób - to wszystko w zaledwie 4 lata. TikTokowi bardzo pomogła pandemia, która niewątpliwie przyczyniła się wzrostu popularności apki. Praca na home office i niewychodzenie z domu tak nas przygnębiły i znudziły, że równie dobrze można było poświęcić parę minut dziennie na przeglądanie zabawnych filmików. Gorzej, jeśli to parę minut zamieniło się w parę godzin, co przyznaję, mi zdarzyło się nie raz.

Znajomi usuwają konta na TikToku, ale dlaczego?

Wokół aplikacji na przestrzeni tych paru lat pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Większość dotyczyła bezpodstawnego zbierania, kradzieży i wycieku danych, lecz nie tylko. TikTok miał problem także z dostępem dzieci do aplikacji, z niekontrolowaniem publikowanych informacji, a co za tym idzie szerzeniem dezinformacji czy z niebezpiecznymi challengami, w których zdarzało się, że ginęli ludzie. Ostatnią taką głośną sprawą był tzw. blackout challenge, w wyniku którego zmarła 10-letnia dziewczynka z Włoch.

Poradnik: TikTok - jak usunąć konto, a jak odblokować konto?

Mimo iż aplikacja dla większości osób ma charakter czysto rozrywkowy lub biznesowy, jej czarna strona może poważnie zniechęcić. Chcąc upewnić się, że nie dojdzie do żadnej tragedii, a treści przeglądane przez nasze dzieci czy młodsze rodzeństwo są odpowiednie do ich wieku, możemy ustawić w aplikacji kontrolę rodzicielską.

Jak działa kontrola rodzicielska na TikToku?

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników TikTok stworzył opcję powszechnie znaną pod nazwą parowanie rodziny. Jest to funkcja polegająca na powiązaniu kont młodszych członków rodziny z kontem rodzica, dzięki czemu będzie on miał wgląd w treści przeglądane przez najmłodszych. Za pomocą tej funkcji rodzic może ustawić profil dziecka na prywatny, ograniczyć dostęp do konkretnych kont czy rodzaju treści oraz kontrolować czas spędzany w aplikacji.



Aby włączyć tę funkcję, należy w ustawieniach w zakładce treści i działalność znaleźć opcję parowania rodziny, zeskanować kod QR z drugiego urządzenia i gotowe.

Zablokowane konto na TikToku - co zrobić?

Na TikToku istnieje możliwość zablokowania konta innego użytkownika. Po co? Jeśli zwyczajnie nie odpowiadają nam publikowane przez kogoś treści, nie chcemy, żeby ktoś widział nasze filmy lub może znamy się prywatnie, ale niespecjalnie się lubimy. Wystarczy wejść na profil danej osoby, znaleźć obok jej zdjęcia trzy kropeczki prowadzące do dodatkowych funkcji i na dole strony wybrać opcję zablokuj. Działa to jednak w dwie strony. Żeby sprawdzić, czy ktoś zablokował nasze konto, najprościej spróbować wpisać nazwę użytkownika w polu wyszukiwania. Jeśli dany profil w ogóle nam się nie wyświetla, raczej dostaliśmy od kogoś bana.

Czy TikTok może zablokować moje konto?

Aplikacja w regulaminie podaje szereg zasad, których należy przestrzegać, by móc z niej korzystać. Są one jednak dość oczywiste i powszechnie stosowane na wszelkich innych portalach społecznościowych, dlatego nie powinno nas dziwić, że TikTok usuwa konta, które publikują treści promujące przemoc, samookaleczanie, czyny zagrażające życiu, mowę nienawiści oraz inne formy dyskryminacji rasowej, płciowej, religijnej itp. Nie zapominajmy jednak, że TikTok jest ciągle aplikacją pochodzącą z Chin, dlatego blokuje także konta, na których pojawiają się treści krytykujące rząd Chińskiej Republiki Ludowej. I to idzie mu znacznie lepiej, niż pilnowanie np. wieku użytkowników aplikacji, który teoretycznie nie powinien być niższy niż 13 lat.

Jak zrezygnować z konta na TikToku?

Usunięcie naszego konta jest na szczęście wyjątkowo proste i nie zajmuje dużo czasu. W aplikacji na telefonie wystarczy wejść w nasz profil, znaleźć opcję Zarządzaj kontem, schowaną pod trzema kropeczkami na górze ekranu, po czym na samym dole pojawi się opcja Usuń konto.



Wybierając tę opcję, zostanie nam wyświetlony komunikat, ostrzegający przed konsekwencjami naszego działania. Usuwając konto, tracimy bowiem dostęp do wszelkich opublikowanych przez nas treści oraz zakupionych przedmiotów, za które nie dostaniemy zwrotu pieniędzy. Jeśli się zgodzimy, nasze konto zostanie dezaktywowane na 30 dni, a po upływie tego czasu trwale usunięte. To samo możemy zrobić z pozycji przeglądarki internetowej na stronie TikToka.



