Jak zrobić live na TikToku? Jak nagrywać na żywo? Krótki i skuteczny poradnik

Istnieją dwa podstawowe warunki, które musisz spełnić, zanim uzyskasz dostęp do prowadzenia transmisji na żywo na TikToku. Po pierwsze, musisz mieć ukończone 16 lat. Aplikacja rozpozna to po dacie urodzenia, którą podałeś podczas rejestracji konta. Drugim warunkiem jest posiadanie co najmniej 1000 obserwujących na koncie, na którym chcemy prowadzić live na TikToku.