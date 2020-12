Piekło zamarza. W Google'u zobaczysz treści z TikToka i Instagrama

W wyszukiwarce Google’a pojawi się karuzela przypominająca Relacje. W tej sekcji gigant będzie prezentował wyniki wyszukiwania z serwisów takich jak TikTok i Instagram.

Snapchat Stories robią furorę w internecie od kiedy ten pomysł bezczelnie skopiował Facebook na potrzeby Instagrama i przechrzcił w naszym języku na Relacje. Użytkownicy wręcz pokochali te krótkie filmy i klipy wideo znikające po 24 godzinach od publikacji — tworzą i konsumują je na potęgę. Nic dziwnego, że inne firmy, w tym nawet Twitter i LinkedIn uznały, że należy skopiować ten pomysł również u siebie.

Nic dziwnego, że Google też ma chrapkę na Relacje, ale firma z Mountain View jest przy tym świadoma, że wyłączając YouTube’a (który dostał swoją wersję Stories już wcześniej…) pokpiła sprawę jeśli chodzi o serwisy społecznościowe. Włodarze gigant uznali jednak najwyraźniej, zapewne w myśl maksymy: „jeśli nie możesz ich pokonać, przyłącz się do nich”, że nie odpuszczą tematu i podchodzą do tej kwestii już dwutorowo.

Nowy pomysł Google’a zakłada indeksowanie treści z Instagrama i TikToka.

Nowa funkcja w postaci charakterystycznej karuzeli treści ma pojawić się w wynikach wyszukiwania na urządzeniach mobilnych. To właśnie tam mają pojawić się krótkie klipy wideo rodem z Instagrama i TikToka, których Google’owi nikt nie chce udostępniać. Ma to być rozwinięcie karuzeli z tego typu materiałami, która wcześniej była dostępna w ramach funkcji Google Discover, gdzie agregowano treści z YouTube’a.

Co ciekawe, Google nie ma wcale zamiaru kierować użytkowników do aplikacji od serwisów społecznościowych, których treści będzie indeksował. Kliknięcie kafelka w ramach nowej Karuzeli będzie skutkowało otwarciem mobilnej witryny Instagrama lub TikToka. Czas pokaże, czy pojawi się tam np. przycisk pozwalający udać się do konkretnego programu, czy też Google będzie zaborczo trzymał użytkowników u siebie.

Indeksowanie treści z serwisów społecznościowych takich jak Instagram i TikTok to nie jest przy tym jedyny pomysł Google’a na to, jak by tu uszczknąć coś dla siebie z tortu Relacji. Już wcześniej słyszeliśmy o tym, że w ramach sekcji Google Discover pojawi się sekcja przypominająca Stories z Instagrama, w której miałyby pojawiać się w przyszłości treści przygotowane bezpośrednio przez twórców stron internetowych.