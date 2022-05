Zaczęło się. Płonęło prawie sto hektarów polskiego lasu. Susza i silny wiatr zrobiły swoje

W akcji brało udział łącznie ok. 190 strażaków PSP i OSP, oraz ok. 30 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dodatkowym zadysponowanym sprzętem było, m.in.: samochód dowodzenia i łączności (SDł), kontener sztabowy, 2 x cysterna GCBM, 3x quad, 12 x lekki samochód specjalny rozpoznawczo-ratowniczy (SLRR). Zbudowana została magistrala wodna z samochodu ciężkiego-wężowego SCW3000 do zaopatrzenia wodnego odcinków bojowych.