Instagram znowu rżnie. Głupa i konkurencję

Co gorsza, twórcy serwisu są głusi na opinie swoich użytkowników, nawet jeśli mówimy tutaj o celebrytach pokroju Kardashianek. Kylie Jenner wystosowała apel do Instagrama o cofnięcie zmian upodabniających ich aplikację do TikToka, na co twórcy odpowiedzieli, że mają feedback w... nosie. Będą robić swoje, tylko trochę wolniej, niż początkowo zakładali. Najwyraźniej uznali swoich użytkowników za żaby, które można gotować, byle powoli.