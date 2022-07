Zapłacisz za post ulubionego influencera? Taką nowość wprowadza Insta

Patroni mogą wpłacić na rzecz twórcy dowolną kwotę z przedziału 0,99 dol - 99,99 dol. Na dziś twórcy nie będą mogli jednak różnicować dostępów do różnych treści w zależności od otrzymanej kwoty. Meta zobowiązała się do niepobierania prowizji od wszystkich wpłat do końca 2024 r. Od tego czasu zapewne to się zmieni, co stanowić będzie poważny problem dla usług typu Patreon i im podobnych.