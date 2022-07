Wartość akcji Twittera to dziś 34,58 dol. za akcję. Jest więc o 36 proc. niższa od wartości, jaką oferował Musk za akcję (54,20 dol.). Wygląda na to, że jedyne co wyniknie z całego zamieszania, to istotnie niższa wycena giełdowa Twittera niż w kwietniu bieżącego roku.