Elon mówi pracownikom Twittera o obcych cywilizacjach. Pracownicy SpaceX mają go już dość

Choć nie wiadomo, ilu pracowników ostatecznie podpisało się pod dokumentem, to jedno jest pewne. Osobowość Elona Muska, choć czasami wykazująca przejawy geniuszu, z pewnością nie należy do łatwych i częściej będzie generować konflikty niż mobilizować do działań. Otwartym pozostaje pytanie o to, czy tak duże firmy jak SpaceX, Tesla czy być może wkrótce Twitter powinny w tak dużej mierze kreować swój wizerunek jedynie w oparciu o osobę swojego lidera/wizjonera? Jak na razie nie ma na to pytanie żadnej odpowiedzi.