Elon Musk kupił Twittera. To już oficjalne

Twitter został sprzedany Elonowi Muskowi za 44 mld dol. Wygląda na to, że szef Tesli i SpaceX, który uważa iż na tej platformie nie było do tej pory pełnej wolności słowa, nie będzie w jej miejsce tworzył swojego własnego serwisu. Otwartym pozostaje zaś pytanie, czy i co się faktycznie teraz zmieni.