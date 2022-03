Z jednej strony to zawód, z drugiej niekoniecznie. Wszystko wskazuje na to, że obecnie gotowy do lotu Starship nie będzie tym, który faktycznie wykona pierwszy lot orbitalny. Firma planuje bowiem polecieć na orbitę już nowszą wersją rakiety wyposażoną w nowe silniki Raptor 2, których budowa jeszcze nie została ukończona. Co więcej, już kilka dni temu Elon Musk poinformował, że program Starshipa może się opóźnić, bowiem firma aktualnie skupia swoje zasoby na pomocy Ukrainie i rozwiązywaniu problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa, takich jak chociażby walka z zagłuszaniem satelitów przez wojska rosyjskie.