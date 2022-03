Z informacji opublikowanych w maju 2021 r. wynika, że po starcie z kompleksu Boca Chica w Teksasie Super Heavy będzie wynosił Starshipa na orbitę przez trzy minuty. Po tym czasie Starship oddzieli się od niego i uruchomi własne silniki, które ostatecznie wyniosą go na orbitę. Super Heavy niczym pierwszy człon Falcona 9 wróci na Ziemię. Z uwagi na to, że to pierwszy lot testowy, firma planuje wodowanie Super Heavy w Zatoce Meksykańskiej, ok. 30 km od brzegu.