SpaceX postawił w końcu Starshipa na Super Heavy. To prawdziwe monstrum

Oto i on! Super Heavy Starship jak malowany. Setki inżynierów i specjalistów pracujących bezustannie w należącym do SpaceX kompleksie Boca Chica w Teksasie dopięli dzisiaj swego.

W piątek już się udało

Czy powyższe zdjęcie wygląda imponująco? Na pierwszy rzut oka z pewnością nie. Dzieje się tak głównie dlatego, że nigdzie w pobliżu nie ma żadnego obiektu, do którego rozmiarów byśmy byli przyzwyczajeni. Gdyby o, stał tam na przykład normalny czteropiętrowy blok mieszkalny, to byśmy mieli jakiś punkt odniesienia, a tak nie widać za bardzo nic.

Był, ale się zmył

Potężna rakieta stała w Boca Chica zaledwie kilkadziesiąt minut. Jakby nie patrzeć rakieta nigdzie się na razie nie wybiera, w związku z czym po ustawieniu, sprawdzeniu procedur, przy dźwiękach rozbrzmiewającego z głośników Franka Sinatry śpiewającego „Fly me to the Moon” Starship został ponownie uniesiony i zestawiony obok pierwszego członu. Swoją drogą doskonały dobór utworu - jakby nie patrzeć, to właśnie Starship ma dowieźć już za trzy lata astronautów na powierzchnię Księżyca.