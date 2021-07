Elon Musk mówi: to ściema, Tim Cook nie powiedział, żebym wypier***ał

Prace Apple’a nad autonomicznym pojazdem elektrycznym to jeden z najgorzej strzeżonych sekretów tej firmy. Producent iPhone’ów od lat prowadzi niejawne prace nad pierwszym Apple Car . Ze skutkiem na razie nieznanym, ale zdecydowanie bez efektu w formie gotowego do sprzedaży produktu.

W 2016 r. mógł nastąpić istotny przełom dla samochodu Apple’a. To był czas, gdy Tesla miała bardzo poważne problemy. Elon Musk zdecydował się wówczas poprosić Apple’a o pomoc. Zamierzał zaoferować Timowi Cookowi możliwość przejęcia Tesli za 10 proc. jej rynkowej wartości. Musk twierdził jednak , że do spotkania nie doszło.

Tak przynajmniej wynika z właśnie wydanej książki Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, której autorem jest Tim Higgins, reporter Wall Street Journal – na co uwagę zwróciła redakcja 9to5Mac. Musk i Cook, według informacji zdobytych przez autora, jednak się spotkali. Przy założeniu, że rozmowę telefoniczną można nazwać spotkaniem.