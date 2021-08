Starship będzie gotowy do lotu na orbitę już za kilka tygodni. Szkoda, że nie poleci

Dwa tygodnie temu po raz pierwszy zobaczyliśmy, jak będzie wyglądała największa rakieta na świecie, która docelowo będzie woziła ludzi na Księżyc, a być może w przyszłości także na Marsa. Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy Starship Super Heavy faktycznie wydostanie się z ziemskiej atmosfery.

120-metrowy zestaw składający się z 50-metrowego Starshipa i 70-metrowego pierwszego członu rakiety Super Heavy wygląda naprawdę imponująco. Jeżeli robiły na was wrażenie starty samego Starshipa wyposażonego w trzy silniki Raptor, to warto sobie wyobrazić, że startujący Starship Super Heavy będzie miał u podstawy takich silników niemal trzydzieści.

Kiedy Starship poleci na orbitę

Te wszystkie podskoki na 10 i 12 km to były jednak tylko krótkie loty testowe, przed kluczowym pierwszym lotem na orbitę okołoziemską, który zbliża się wielkimi krokami. Pierwotnie zakładano, że lot odbędzie się już w lipcu, ale jak to w przypadku SpaceX, były to założenia zdecydowanie zbyt optymistyczne.

W weekend Elon Musk poinformował na Twitterze (a jakże!), że rakieta będzie gotowa do pierwszego lotu orbitalnego już za kilka tygodni. Wydaje się to zaskakująco krótkim terminem, bowiem zanim do lotu dojdzie, SpaceX będzie musiał wykonać jeszcze całą serię testów całego zestawu. Nie to jednak jest problemem.

Federalna Administracja Lotnictwa hamuje rozwój SpaceX

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) aktualnie prowadzi przegląd działalności SpaceX na terenie kompleksu Boca Chica. Kilka tygodni temu, przedstawiciele agencji przypominali, że jak na razie firma buduje wieżę przeznaczoną do stawiania Starshipa na szczycie Super Heavy na własną odpowiedzialność i musi liczyć się z tym, że w przypadku negatywnego wyniku przeglądu być może będzie musiała ją rozebrać.

Nawet gdy agencja opublikuje teraz szkic raportu na temat Boca Chica, będzie zbierała komentarze od mieszkańców regionu przez kolejne 30 dni. Dopiero wtedy SpaceX może liczyć na jakiekolwiek zezwolenie na pierwszy orbitalny lat Starshipa.

Można zatem powiedzieć, że choć Starship będzie gotowy do lotu, to FAA nie będzie, a zatem do startu nie dojdzie raczej jeszcze przez kilka miesięcy, a nie tygodni.

Nie zmienia to faktu, że jeszcze kilka miesięcy temu prognozy mówiące o pierwszym locie orbitalnym Starshipa jeszcze przed końcem roku wydawały się bardzo optymistyczne. Teraz taki termin wydaje się jak najbardziej realistyczny.

Pytanie, czy przy pierwszych lotach Starshipa Super Heavy będziemy świadkami równie spektakularnych eksplozji jak w przypadku samego Starshipa? Wkrótce już będziemy wiedzieli.