O ile sam zestaw Starshipa i Super Heavy został już zbudowany, a nawet dwukrotnie złożony w całość, to zrealizowanie lotu uniemożliwiała dotychczas biurokracja. Federalna Administracja Lotnictwa przed wydaniem zgody na lot musi zakończyć ocenę środowiskową działalności SpaceX w Boca Chica. Proces ten bezustannie się wydłuża. Pierwotnie decyzja miała zostać wydana do końca 2021 roku. Od tego czasu jednak co miesiąc FAA opóźnia wydanie decyzji o kolejny miesiąc.