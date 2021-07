Lot megarakiety na orbitę coraz bliżej. Właśnie przetestowano jej pierwszy człon

O ile Starship wygląda przynajmniej jak rakieta, choć raczej tęga, to Super Heavy wygląda jak potężny, wąski i tępo zakończony walec. Nic w sumie dziwnego, wszak nie jest on samodzielną rakietą, która potrzebowałaby jakiegoś opływowego stożka na szczycie, lecz pierwszym członem rakiety, na którym ustawiany będzie Starship.

Rozmiary rakiety są naprawdę imponujące. Super Heavy ma aż 70 metrów wysokości. Po ustawieniu na nim Starshipa całość będzie miała wysokość 120 metrów. Rakieta Falcon 9 z dołączonym na szczycie statkiem Crew Dragon ma wysokość ok. 63 metrów, czyli jest niższa od samego Super Heavy. Dla porównania — Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma 230 metrów, a więc 2 razy tyle, co Stasrship i prawie 4 razy tyle, co Super Heavy.